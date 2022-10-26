Безработный мужчина украл стойки ограждения с трассы М-5 в Самарской области

Кража была совершена в районе Жигулевска. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Строительная компания, которая проводит работы на трассе М-5 «Урал» под Жигулевском, столкнулась с вором. Неизвестный похитил стойки барьерного ограждения и сдал их в металлолом. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел некоторое время назад. Злоумышленник пробрался к участку трассы в ночное время и унес 120 стоек с крепежными элементами. Пропажа была обнаружена только утром. Представители компании сразу обратились в полицию.

Оперативники нашли часть стоек в пункте приема металлолома в селе Валы. Сюда их привез 25-летний безработный местный житель. После задержания мужчина признался, что погрузил стойки в свой автомобиль, сдал их, а вырученные деньги потратил. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Отмечается, что он полностью возместил ущерб.

Представители строительной компании решили поблагодарить сотрудников полиции за помощь. Они направили благодарственное письмо в адрес руководства регионального ГУ МВД.

– Благодаря умелым и профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска О МВД России по г. Жигулевску преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Ущерб нашей компании полностью возмещен. Спасибо полицейским за профессиональную и грамотную работу, – следует из письма.