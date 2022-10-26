Социальные положения народной программы «Единой России» полностью обеспечили в бюджете 2023-2025 годов

В Самарской области основную часть расходов планируется направить в социальную сферу

В партии «Единая Россия» обсудили финансирование положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы. Особое внимание было уделено реализации социальных инициатив — их полностью обеспечили в главном финансовом документе страны.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения. Их реализация предусмотрена с 2021 по 2025 год. К настоящему времени полностью исполнили уже 72 положения. Это 25% от общего числа. В общей сложности было принято 166 НПА: 11 указов президента РФ, 30 федеральных законов и 102 акта правительства РФ.

Напомним, в формировании народной программы приняли участие и жители Самарской области. Всего — 205 093 человека. От них в документ включили 340 129 наказов. Для реализации многих инициатив и предложений пришлось внести изменения в бюджет региона.

— Народная программа стала основой многих законодательных мер как в Госдуме, так и в Самарской губернской думе. Основную часть расходов предполагается направить в соцсферу, в том числе на финансирование важных для региона инфраструктурных объектов и выполнение пунктов народной программы, — отметил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестполитике, заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» Виктор Кузнецов.

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