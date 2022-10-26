В Самарской области более 90 тысяч мальков толстолобиков выпустили в реку Волга

Из рыбопитомника мальков транспортировали на специальном транспорте. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский филиал «Т Плюс» выпустил в Волгу более 90 тысяч мальков рыб в Приволжском районе Самарской области.

— Зарыбление волжского бассейна произведено в районе сел Давыдовка и Винновка, — сообщает пресс-служба «Т Плюс».

В Волгу выпустили молодняк толстолобика не менее 25 грамм каждый. Это делается для сохранения баланса биосферы. Вклад в воспроизводство водных биологических ресурсов должен улучшить экологию.

При выпуске учли необходимые условия для адаптации рыбы, ее дальнейшего роста и развития. Из рыбопитомника мальков транспортировали на специальном транспорте в контейнерах с системой жизнеобеспечения.

Процедуру контролировало Средневолжское территориальное управление Росрыболовства. Подобную практику планируется продолжить и в дальнейшем.