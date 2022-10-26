Водитель «Газели» сбил пенсионерку на парковке ТЦ «Вива Ленд» в Самаре

Пострадавшую доставили медикам. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло во вторник, 25 октября, в Самаре. В Кировском районе грузовой автомобиль сбил пешехода. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла в 11:10 на парковке ТЦ «Вива Ленд». Водитель «Газели» ехал задним ходом в сторону улицы Каховская. Напротив дома №147 он сбил 70-летнюю женщину, которая шла позади авто.

– В результате аварии женщина была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение, – информируют в региональном ГУ МВД.

В данный момент правоохранители разбираются в причинах произошедшего.

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