Капитальный ремонт ЦРБ завершили в Отрадном

Региональные парламентарии высоко оценили качество ремонта больницы / Фото: Единая Россия

В Отрадном завершили капитальный ремонт в центральной районной больнице. На днях там побывали депутаты фракции «Единая Россия». Они оценили итоги работ.

В ЦРБ обновили фасад и крышу. Сейчас там заканчивают ремонт входной зоны и холла регистратуры. Парламентарии высоко оценили качество работ. В корпусе для нового клинико-диагностического отделения больницы разместили эндоскопическую и рентгенологическую службы, кабинеты УЗИ, противошоковую и операционную, а также кабинеты узких специалистов. Реконструкция не помешала работе учреждения. Оно ни на день не приостанавливало прием пациентов.

Больницу также оснастили новым оборудованием. Теперь там есть современный маммограф и рентгеновский аппарат. Это сделали по просьбе жителей Отрадного, которые внесли свои предложения в народную программу ЕР. В 2023 году планируется благоустроить прилегающую к ЦРБ территорию.

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