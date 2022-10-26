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Общество26 октября 2022 8:28

Автомобилистам Самарской области рассказали, когда менять резину и отменен ли знак «Шипы»

Погодные условия уже во всю располагают «переобуться»
Ирина СИНЕГУБОВА
Сотрудники ГИБДД выделили рекомендованный период.

Сотрудники ГИБДД выделили рекомендованный период.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый год с приближением холодов многие водители задаются вопросом, когда нужно переходить на зимнюю резину. Региональная Госавтоинспекция рассказывает автомобилистам о замене летних шин на зимние и знаке «Шипы».

— По закону менять резину на зимнюю можно с сентября по ноябрь. На практике выбор конкретной даты нужно делать с учетом погодных условий, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Согласно нормативному акту «О безопасности колесных транспортных средств» в летние месяцы запрещается использовать только шипованные шины, а в зимние месяцы разрешается использовать только зимние шины.

На автомобиль можно поставить как шипованные, так и неошипованные шины. Но они должны быть с маркировкой "М+S", "M&S" или "M S" и соответствующим рисунком. Требование распространяется только на категорию B.

Среди актуальных тем автомобилистов также вопрос, нужно ли размещать знак «Шипы» на заднее стекло автомобиля. Согласно постановлению правительства РФ, которое вступило в силу с 8 декабря 2018 года, знак «Шипы» отменен.

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