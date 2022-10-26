Трое человек пострадали при столкновении иномарки и отечественного авто под Самарой

Авария произошла в Безенчукском районе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во вторник, 25 октября, на территории Самарской области произошло ДТП с участием иномарки и отечественного автомобиля. Renault и «четырнадцатая» столкнулись в Безенчукском районе, пострадали трое человек.

Как сообщает ГУ МВД по региону, авария случилась в 18:15 на автодороге «Осинки-Приволжье». 66-летний водитель «Renault Duster» ехал в сторону села Приволжье. На 40 км дороги он не уступил дорогу «четырнадцатой», за рулем которой был 30-летний мужчина. В результате аварии пострадали трое человек.

– В медицинское учреждение доставлены водитель и 41-летняя пассажирка автомобиля «Renault Duster», а также 70-летняя пассажирка «ВАЗ-21140», – рассказали в региональном ГУ МВД.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.