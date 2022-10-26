В Самарской области стали реже проводить проверки бизнеса

Фото: Самарская губернская дума

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, выступая на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Федерации ПФО в Уфе, рассказал о проводимой нормотворческой деятельности по реализации реформы контроля (надзора) в рамках Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В Самарской области в развитии Федерального закона о государственном контроле, принятом 2 года назад по инициативе президента России, уже разработаны и приняты 2 базовых областных закона: о регулировании вопросов государственного контроля (надзора) и о порядке установления и оценки применения обязательных требований нормативных правовых актов Самарской области. Также проведена комплексная корректировка ряда областных законов.

Главным принципом работы спикер обозначил переориентацию деятельности с выявления уже причиненного вреда и наказания виновных лиц на предупреждение нарушений обязательных требований и особенно подчеркнул основные итоги проведенной на областном уровне работы.

Фото: Самарская губернская дума

- Первое. Завершено формирование необходимой нормативной базы на областном и муниципальном уровнях. Второе. Внедрена система управления рисками при плановых проверках, исключена необходимость проведения плановых контрольных мероприятий. Третье. Внедрен механизм досудебного обжалования решений контрольных органов. Мы и впредь будем продолжать реформирование этой системы для снижения административной нагрузки на бизнес. В результате наш взятый курс на профилактику нарушений позволил переориентировать региональных контролеров. С начала 2022 года в Самарской области отменено более 4 500 проверок из 5 600 запланированных, то есть количество проверок бизнеса снизилось на 85%. Вместе с тем контрольные и надзорные органы региона уже провели более 80-ти профилактических мероприятий. Благодаря большой работе вместе с губернатором региона Дмитрием Игоревичем Азаровым Самарская область сегодня входит в первую 10-ку регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, - рассказал Геннадий Котельников.

- На всех уровнях власти нужно следить за выполнением установленных ограничений и не допускать перегибов при проведении контрольных мероприятий, проверки должны проводиться со смыслом, а не ради проверок, - подытожил полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.