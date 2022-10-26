В Самарской области разыскали автомобиль Hyundai, который угнал 16-летний парень у родственницы

Юношу поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области полицейские нашли автомобиль Hyundai Elantra, на котором уехал 16-летний парень.

— В октябре 52-летняя жительница села Сургут сообщила, что ее несовершеннолетний родственник похитил автомобиль, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Свидетели делились местонахождением машины, ее видели в Сергиевском и в Кинель-Черкасском районах. При патрулировании федеральной трассы М5-«Урал» заметили пропажу. Увидев полицейских, водитель поехал быстрее и попытался скрыться.

Сотрудники полиции при помощи проблесковых маяков и звуковых сигналов убедили водителя остановиться. Подросток рассказал, что хотел покататься с друзьями. Автомобиль удалось угнать, так как в замке зажигания был оставлен ключ.

Было возбуждено уголовное дело и составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением суда юношу поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Автомобиль вернули законному владельцу.

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