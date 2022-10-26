Стало известно, сколько браков заключили мобилизованные жители Самарской области

Многие пары зарегистрировали отношения по ускоренной процедуре. Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарской области продолжается свадебный ажиотаж, охвативший регион в конце прошлого месяца. С 23 сентября ЗАГСы начали регистрировать браки по ускоренной процедуре, не дожидаясь месячного срока. Этой возможностью воспользовались многие пары, в которых супруги были призваны на службу в рамках частичной мобилизации. В управлении ЗАГС Самарской области «КП-Самара» рассказали, сколько браков оформили мобилизованные по данным на октябрь 2022 года.

Так, в период с 23 сентября по 20 октября региональные органы ЗАГС зарегистрировали 2 325 браков. Из них 1097 – с сокращением месячного срока, 508 – в день подачи заявления, в том числе по причине призыва супруга на военную службу. За месяц количество желающих оформить отношения резко выросло. Так, по данным на 23 и 24 сентября 2022 года в законный брак вступили 522 пары.

Интересно, что данный показатель значительно увеличился и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на октябрь 2021 года в ЗАГСах Самарской области было оформлено 1 642 брака.

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