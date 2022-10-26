Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем

Ракетные двигатели отработали без замечаний / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В среду, 26 октября 2022 года, в 3:19 (мск) с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-21». Пуск прошел успешно. Его обеспечили двигатели РД-107А/РД-108А, которые произвели специалисты ПАО «ОДК-Кузнецов».

— Запуск ракеты прошел в штатном режиме. Двигатели, установленные на I и II ступенях носителя, отработали без замечаний, — сообщили в пресс-службе самарского предприятия.

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21» доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонн груза. В «посылке» с Земли — топливо, запасы воды и газов, различное оборудование. Все это необходимо для стабильной работы МКС и реализации российской программы научно-прикладных исследований.

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