Коронавирус обнаружили у 347 жителей Самарской области 26 октября 2022 года

Всего с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 477 875 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки COVID-19 заболели еще 347 жителей Самарской области. Соответствующие данные в среду, 26 октября, озвучили в региональном оперштабе.

В Самаре заболевание подхватили 107 человек, в Тольятти – 103. В Сызрани коронавирус обнаружили у 20 жителей, в Волжском районе – у 15, в Красноармейском районе – у 11.

Статистика по другим городам и муниципалитетам значительно ниже. Так, В Безенчукском и Большеглушицком районах было выявлено по 9 случаев заболевания. В Кинель-Черкасском районе, Жигулевске и Октябрьске – по 7. Еще по 6 человек заболели в Хворостянском и Пестравском районах, по 5 – в Сергиевском и Сызранском.

В Нефтегорском районе и Отрадном COVID-19 заразились по четыре человека, в Ставропольском, Похвистневском, Алексеевском районах и городе Похвистнево – по три. По два случая заболевания было обнаружено в Большечерниговском, Богатовском, Шигонском районах и Новокуйбышевске, по одному – в Камышлинском и Борском районах.

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