Выставка «Грани XX века» Самарского художественного музея открылась в Москве

Работы относятся к эпохе авангарда, а также советскому и постсоветскому периодов. Фото: минкультуры Самарской области

В понедельник, 24 октября, в Московском музее современного искусства открылась самарская выставка «Грани XX века». Она будет работать до 29 января 2023 года.

— Экспозиция содержит произведения XX столетия из фондов Самарского художественного музея, обычно скрытую от глаз публики, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.

Экспонаты перевезли в столицу с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Экспозиция в Московском музее собрана по хронологическому принципу и демонстрирует все направления отечественного искусства XX века.

Работы относятся к эпохе авангарда, а также советскому и постсоветскому периодов. Отражено и разнообразие жанров коллекции: каждый период представлен в пейзажах, натюрмортах, портретах и бытовых сценах. Некоторые работы — шедевры мирового уровня.

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