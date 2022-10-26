Самарский блогер показал с воздуха строительство развязки-клевера на М-5 у Красного Яра

Развязку строят на месте бывшего одноуровневого кольца Фото: Скриншот с видео

В Самарской области продолжается масштабная реконструкция трассы М-5 «Урал» на участке с 1034 по 1042 км. Она включает строительство у села Красный Яр путепровода с разворотными петлями, где ранее находилось одноуровневое кольцо. Сверху объект похож на лист клевера. Самарский видеоблогер Сергей Бобин показал с воздуха, как выглядит стройплощадка в октябре 2022 года.

В настоящее время рабочие занимаются бетонированием путепровода. Вероятно, уже скоро они приступят к укладке асфальта. На подъездах к мосту дорожная одежда уже уложена. Отметим, что на участке реконструкции трассы М-5 количество полос движения увеличат до четырех. Поворот на Белозерки предусмотрен через разворотные петли. Для жителей села хотят сделать надземный пешеходный переход.

По плану сдать объект должны в 2024 году. Однако не исключено, что это произойдет раньше.

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