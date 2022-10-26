Самарец показал строительство дороги, которая свяжет улицу Солнечную с дублером на Ново-Садовой

На участок прибыла спецтехника. Фото: скриншот видео

В Самаре продолжают работы рядом с новой развязкой на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами.

Судя по опубликованному видео, специалисты занимаются строительством дороги, которая свяжет улицу Солнечную с дублером на улице Ново-Садовой. На место прибыла спецтехника. Рабочие разравнивают участок. Совсем скоро водители смогут проезжать по новой автодороге.

Напомним, в областной столице в октябре состоялось открытие развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Движение по путепроводу запустили с опережением сроков. Теперь транспортная нагрузка на участке значительно снизилась.

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