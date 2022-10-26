В Самарской области гендиректор организации почти год не платил сотруднику зарплату

Задолженность по заработной плате мужчиной полностью погашена. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области генеральный директор общества с ограниченной ответственностью не выплачивал зарплату работнику на протяжении 10 месяцев. Общая задолженность составила более 115 тысяч рублей.

— Организация осуществляет деятельность в сфере выполнения строительных работ и ремонта оборудования, — рассказали в СУ СК по Самарской области.

Сумма более 115 тысяч рублей не выплачивалась с июля 2020 года по апрель 2021 года. Денежные средства на счетах организации были, но они направлялись гендиректором на налоговые взносы и расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Помимо этого, погашались займы и кредиты.

Было возбуждено уголовное дело, его расследование уже завершено. Задолженность по заработной плате мужчиной полностью погашена.

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал. Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.