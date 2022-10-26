Неопознанный труп обнаружили на пересечении улиц Авроры и Гагарина в Самаре

По данному факту проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре середина рабочей недели не обошлась без происшествий. В среду, 26 октября, прохожие обнаружили на улицах города неопознанный труп. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник.

– Труп лежал на пересечении улиц Авроры и Гагарина, прямо на тротуаре. Тело уже приобрело синюшный оттенок. На месте происшествия работали правоохранители, – рассказывают очевидцы.

В ГУ МВД по Самарской области «Комсомолке» подтвердили данную информацию.

– По факту обнаружения неустановленного трупа мужчины проводится проверка, – уточнили в региональном ГУ МВД.

Причина смерти мужчины в данный момент неизвестна. Полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее подобное ЧП произошло на Мехзаводе. Правда, там обстоятельства были куда более ужасными: в квартире обнаружили расчлененное тело. Полиция быстро вышла на подозреваемых.

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