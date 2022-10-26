Стало известно, сколько самарцев заказывают эксклюзивные вещи и сколько за это платят

Самара заняла 7 место по тратам на эксклюзивные ювелирные украшения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research 73% самарцев хотя бы раз делали вещи на заказ. Об этом сообщили журналисту «КП-Самара».

Около половины опрошенных заказывали эксклюзивные ювелирные украшения. Чаще всего делают на заказ обручальные кольца и браслеты. Среди других распространенных категорий: эксклюзивная одежда, очки и обувь.

Готовы переплачивать за уникальные вещи 64% жителей Самары, при этом 42% – только за брендовый эксклюзив. По рейтингу SOKOLOV Atelier, Самара заняла 7 место среди российских городов по тратам на эксклюзивные ювелирные украшения. Средняя цена одного такого заказа в 2022 году составила около 95 тысяч рублей в Самаре.

Почти все опрошенные, таких оказалось 97% самарцев, встречали людей в вещах, как у них. Почти треть людей расстраиваются из-за этого, 27% смешно, а 18% злятся. Самым главным, чтобы никто не пришел в похожих вещах на вечеринку или праздник, является для половины жителей Самары. А 16% респондентов не хотят видеть людей в такой же одежде в офисе. Из ювелирных украшений сильнее всего расстраивают одинаковые браслеты.

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