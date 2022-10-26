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Происшествия26 октября 2022 12:04

Жителя Самары судят за брошенные в почтовом отделении дымовые шашки

Мужчине не понравилось, как его обслуживал сотрудник службы
Анастасия ФИЛАТОВА
Мужчина устроил переполох на почте, остановив работу отделения

Мужчина устроил переполох на почте, остановив работу отделения

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Кировский районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела о дебоше в отделении почты. Речь идет о происшествии, когда один из посетителей использовал в помещении дымовые шашки.

Напомним, все случилось 19 апреля 2022 года в почтовом отделении Кировского района. 42-летний местный житель пришел туда, чтобы отправить посылку в Санкт-Петербург. Мужчине не понравилось, как его обслуживает сотрудник. Между ними завязался конфликт. Закончилось все тем, что самарец бросил в помещение почты две дымовые ручные гранаты РГД-П. Все отделение заволокло дымом, работа службы оказалась дезорганизована.

Полицейские оперативно задержали хулигана. Как выяснилось, он уже несколько раз был судим: за мошенничество, кражи и неправомерный доступ к компьютерной информации. Недавно дело передали на рассмотрение в суд. Сейчас по нему ведется судебное следствие, сообщает региональная прокуратура. Самарцу может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок до 7 лет.

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