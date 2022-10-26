Жителя Самары судят за брошенные в почтовом отделении дымовые шашки

Мужчина устроил переполох на почте, остановив работу отделения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Кировский районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела о дебоше в отделении почты. Речь идет о происшествии, когда один из посетителей использовал в помещении дымовые шашки.

Напомним, все случилось 19 апреля 2022 года в почтовом отделении Кировского района. 42-летний местный житель пришел туда, чтобы отправить посылку в Санкт-Петербург. Мужчине не понравилось, как его обслуживает сотрудник. Между ними завязался конфликт. Закончилось все тем, что самарец бросил в помещение почты две дымовые ручные гранаты РГД-П. Все отделение заволокло дымом, работа службы оказалась дезорганизована.

Полицейские оперативно задержали хулигана. Как выяснилось, он уже несколько раз был судим: за мошенничество, кражи и неправомерный доступ к компьютерной информации. Недавно дело передали на рассмотрение в суд. Сейчас по нему ведется судебное следствие, сообщает региональная прокуратура. Самарцу может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок до 7 лет.

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