Тольяттинец Николай Белоусов стал полуфиналистом шоу «Ты супер!»

Николай отмечает, что ему очень нравится находиться на сцене. Фото: Николай Белоусов

23 октября на телеканале НТВ вышел новый выпуск шоу «Ты супер!». Жители Самарской области вновь собрались у экранов телевизоров, чтобы понаблюдать за талантливым выступлением своего земляка – тольяттинца Николая Белоусова. 16-летний артист вновь поразил жюри своим ярким исполнением. На этот раз он вышел на сцену с песней «Лучший город Земли» Муслима Магомаева. Номер получился еще более необычным: выступление Николая сопровождала подтанцовка, а сам участник шоу в очередной раз продемонстрировал свою артистичность.

– Коля, у тебя шикарный тембр. Кто-то может сказать, что он не современный, но это не так. Мне кажется, ты можешь спеть своим голосом абсолютно все, – оценила выступление Николая Белоусова певица Ирина Дубцова.

В это время за кулисами юного артиста поддерживали его педагог Наталья Вавилова, директор центра помощи детям «Единство» Лариса Юмашина и член попечительского совета центра помощи детям Светлана Юмашина.

В конце выпуска жюри огласили результаты шоу «Ты супер!». Николай Белоусов стал его полуфиналистом. Сам тольяттинец отметил, что для него это уже победа.

– Мне не нужен кубок или призовое место. Главное – что я выступил, меня заметили. Мне очень нравится находиться на сцене, – поделился Николай в эфире шоу.

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