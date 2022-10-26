Самарский завод «Кузнецов» получил высокую награду за разработку нового двигателя

Награждение лауреатов прошло в Москве 25 октября 2022 года / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Самарское предприятие «ОДК-Кузнецов» удостоилось премии за разработку нового двигателя. Его признали лауреатом премии «Авиастроитель года» в номинации «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов» (по итогам 2021-го).

Награждение прошло во вторник, 25 октября 2022 года, в Москве. Диплом лауреата и награду за разработку двигателя высокой мощности представителям самарского предприятия вручил замминистра промышленности СССР, президент Союза авиационного двигателестроения Виктор Чуйко.

- Сегодня признание получил труд не только конструкторов «Кузнецова», но коллективов ведущих КБ предприятий ОДК, работающих над проектом вместе с нами. Разработан массив необходимой документации, ведется подготовка производства. Опытные образцы двигателя сейчас проходят испытания, - отметил генеральный конструктор завода Павел Чупин.

Напомним, самарское предприятие уже не в первый раз получает награду на конкурсе «Авиастроитель года». Ранее его отметили за работу «Постановка на серийное производство авиационного двигателя НК-32 серии 02».

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