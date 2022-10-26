Многие самарцы выступили в поддержку перехода на сокращенную рабочую неделю

Половина опрошенных желает работать 4 дня в неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре каждый второй житель выступил в поддержку перехода на сокращенную рабочую неделю. Многие хотят работать 4 дня в неделю.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, аналитики провели исследование. Оказалось, не многие работодатели обсуждают введение 4-дневной рабочей недели. Такой режим введен лишь в 1 компании из 100. Несмотря на это, идею поддерживает каждый второй самарец. Среди опрошенных до 34 лет таких респондентов – 60%.

Многие опрошенные считают, что благодаря такой занятости они смогут выполнять тот же объем работы, но за меньшее количество дней. Однако, 23% самарцев считают, что это нереально.

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