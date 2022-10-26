В Самарской области сделают юридическую помощь более доступной

Фото: Самарской губернской думы

Депутаты Самарской губернской думы поддержали законодательную инициативу фракции «Единая Россия», предложившей расширить перечень категорий граждан, которые могут получать бесплатную юридическую помощь.

В Самарской области система оказания бесплатной юридической помощи работает уже 15 лет. Сейчас на нее могут претендовать 23 категории граждан. Согласно закону «О бесплатной юридической помощи в Самарской области» им предоставляются безвозмездные услуги: устные и письменные консультации, составление различных заявлений и правовых документов и т.д.

Фракция «Единая Россия областного парламента предложила прописать две новые категории граждан, имеющих право на получение правовой помощи бесплатно. Это мобилизованные люди в соответствии с указом президента РФ, а также добровольные участники специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Бесплатную юридическую помощь получат их родители, супруги и дети.

Сейчас бесплатную правовую консультацию могут получить ветераны боевых действий. Депутаты фракции предложили предусмотреть аналогичные возможности и для их близких.

В отдельную категорию законопроектом предлагается выделить многодетные семьи, имеющих троих и более детей, тем самым у них появится возможность получения всех видов юридической помощи.

Еще одна существенная корректировка - изменение критерия нуждаемости. Согласно инициативе, порог нуждаемости поднимут вдвое - с прожиточного минимума до его двукратной величины.

- Депутаты единогласно поддержали законодательную инициативу фракции. Воспользоваться правом на бесплатную юридическую помощь смогут не только те, кто мобилизован, кто сегодня на передовой, но и их родные. Юристы помогут быстро, в сжатые сроки решить вопросы правового характера, оформить необходимые документы, сориентироваться в каждой конкретной ситуации, - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» областного парламента Александр Живайкин.