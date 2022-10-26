В Самаре прокуратура заставила МП «Благоустройство» отремонтировать дорогу на ул. Антонова-Овсеенко

Образовавшиеся на дороге дефекты увеличили риск возникновения ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Советского района Самары добилась ремонта «убитой» дороги на улице Антонова-Овсеенко. Ранее на плохое состояние проезжей части пожаловались местные жители.

Горожане сообщили в соцсетях, что проезд по улице Антонова-Овсеенко стал довольно проблематичен. Особенно в районе дома № 93. На этом участке дороги образовались выбоины, из-за чего возросла опасность ДТП. Прокуроры выехали на место и нашли подтверждение словам самарцев.

Сотрудники надзорного ведомства вынесли представление в адрес руководителя МП «Благоустройство». Предприятие рассмотрело акт и удовлетворило требования. Дорожники отремонтировали проблемный участок. Сотрудника, который допустил образование дефектов и не спешил организовывать работы по их устранению, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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