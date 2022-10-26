В Самаре обсудили вопросы начисления платы за электроэнергию и установку «умных счетчиков»

АО «Самарагорэнергосбыт» приняло участие в круглом столе, организованном комиссией по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области. Помимо представителей гарантирующего поставщика Самары в встрече, посвященной вопросам начисления платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества многоквартирного дома (ОДН), приняли участие представители УК и представители государственной жилищной инспекции Самарской области.

За два года гарантирующий поставщик установил общедомовые приборы учета (ОДПУ) электроэнергии более чем в 2000 многоквартирных домах Самары. До этого момента начисление платы за использование электроэнергии в местах общего пользования осуществлялись по нормативу.

Установка общедомовых приборов учета позволила выявить не только недостатки в работе общедомовых сетей, но и случаи, когда жильцы умышленно потребляли электроэнергию в обход индивидуальных приборов учета. Обследование проблемных домов, где после установки ОДПУ резко выросли начисления выявляют: установку частного холодильника на лестничной площадке, работу электрооборудования мастерских в подвалах домов, незаконное подключение коммерческих потребителей к общедомовым сетям и прочее…

Именно поэтому, на взгляд АО «СамГЭС», управляющие компании и сами жильцы многоквартирных домов должны быть активно заинтересованы выявлять несанкционированные подключения.

АО «СамГЭС», со своей стороны, готово ежемесячно предоставлять управляющим компаниям ведомости учтенных показаний по каждой квартире в тех домах, где возникли разногласия по начислению платы за ОДН, заверил участников встречи начальник управления реализации электроэнергии АО «СамГЭС» Евгений Завалищин.

Представители УК, принявшие участие в заседании, подтвердили: гарантирующий поставщик электрической энергии уже сегодня находится в контакте с ними, работа ведется точечно по каждому дому, по которому возникают вопросы.

Участники круглого стола констатировали, что хотя проблема вопросов к начислению платы за ОДН по электроэнергии в Самаре существует, но она постепенно решается, и может быть решена совместными усилиями всех участников процесса энергоснабжения многоквартирных домов, включая их жителей.