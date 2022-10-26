Самарская область примет участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл

Жители смогут принять участие в сборе макулатуры

Самарская область вновь примет участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры. #БумБатл проводит АНО «Национальные приоритеты» с участием Минприроды, Минпросвещения и Минобрнауки страны.

Акция проходит уже тритий год в поддержку нацпроекта «Экология». На переработку к 2024 году планируют направить не менее 60% твердых коммунальных отходов. Участники соревнуются в количестве собранной макулатуры. Также местные жители смогут получить возможность пообщаться со знаменитостями, написав интересный пост в социальных сетях.

Целью акции является вовлечение молодежи в раздельный сбор отходов и вторичное использование бумажных ресурсов. В этом году акцию проводят с 15 сентября до 15 ноября. В областном детском эколого-биологическом центре уже собрали 870 килограмм макулатуры. В мероприятии приняли участие около 300 человек. Чтобы принять участие, самарцам необходимо сдать макулатуру в один из пунктов приема, которые отмечают на карте и заполнить на сайте регистрационную форму.

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