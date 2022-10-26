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Общество26 октября 2022 14:27

Самарский программист создал нейросеть для идеальных знакомств

Горожане смогут найти подходящего собеседника
Алена ПРОВКИНА
Горожане смогут найти идеальное знакомство

Горожане смогут найти идеальное знакомство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский программист создал нейросеть, помогающую найти идеального собеседника. Познакомиться можно благодаря алгоритмам подсознательных образов партнера.

По данным «PROGORODSAMARA», сервис разработали два специалиста в области дейтинга. Как оказалось, многие пользователи сталкиваются с похожими проблемами при использовании сайтов знакомств. По словам разработчиков, иные сервисы создают для долгосрочного пользования, чтобы люди привыкли и тратили много времени на приложения.

В итоге, два программиста решили создать собственный сервис, который работает за счет механизма импритинга. Нейросеть помогает отыскать людей со схожими вкусами. Пользователи проходят тест и оценивают фотографии, что помогает найти идеального собеседника.

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