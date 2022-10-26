В Самарской области более 4800 предпринимателей получили услуги ИСАКО в 2022 году

В регионе проходят встречи с самозанятыми

В Самарской области предприниматели смогли получить бесплатные консультации по вопросам регистрации в качестве ИП. Более 4800 жителей воспользовались услугами ИСАКО.

Также предприниматели могут обратиться за помощью в составлении бизнес-плана и за юридической поддержкой в Информационно-консалтинговом агентство Самарской области. Организация расположена в региональном центре «Мой бизнес» в областной столице, на улице Молодогвардейской, 211. Одной из ключевых задач в работе правительства и губернатора Дмитрия Азарова выделяют – создание условий для развития предпринимательства.

Агентство помогает бизнесу разобраться в изменениях законодательства, а также в оформлении трудовых правоотношений. Специалисты выезжают в города и районы и проводят консультации для заинтересованных граждан. За 9 месяцев состоялось более 80 таких встреч. Подать заявку для участия самозанятые могут на официальном сайте.

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