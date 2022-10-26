В Самарской области возрос спрос на временных сотрудников

Временные вакансии также предлагают программистам и учителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области работодатели стали искать временных сотрудников. Специалисты проанализировали, как изменилось количество вакансий в регионе.

По данным крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в стране hh.ru, эксперты обнаружили, что на данный момент 8,2% вакансий приходится на предложения о временном трудоустройстве. В регионе такой вид занятости востребован в новых сотрудниках. За начало октября текущего года количество таких вакансий увеличилось более чем на 50%, по сравнению с аналогичным периодом в сентябре.

Чаще всего временное трудоустройство предлагают курьерам, менеджерам по продажам, упаковщикам, водителям, продавцам, операторам call-центров и учителям. Отмечают, что данные вакансии увеличились на фоне частичной мобилизации.

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