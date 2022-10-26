Глава Самарской области обсудил с членами Общественной палаты вопросы поддержки военнослужащих и их семей

В регионе прошло расширенное заседание Общественной палаты. Фото: Дмитрий Бурлаков

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Общественной палаты региона. Во время встречи обсудили вопросы поддержки военнослужащих и их семей.

В начале заседания глава региона поблагодарил Общественную палату за помощь в это особое время. Собравшиеся обсудили реализацию добровольческих и волонтерских проектов, работу коммерческих организации и объединений, который нацелены на поддержку жителей Донбасса и помощь военнослужащим. Данному вопросу уделяют первостепенное значение. Регион стал первым и создал социальные паспорта для семей военнослужащих. Каждую наделю на совещании главы муниципалитетов рассказывают о ходе работы и помощи семьям военнослужащих.

- Мы проверяем, насколько то, о чем мы договорились, чтобы каждая семья военнослужащих была в фокусе внимания местной власти, ведомств, соответствовала действительности, - отметил Дмитрий Азаров.

Каждой семье помогают в бытовых и жилищно-коммунальных вопросах, а также предоставляют дополнительные льготы по проезду в общественном транспорте. Ряд решений приняли после разговора и встречи с военнослужащими.

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