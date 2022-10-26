Губернатор Самарской области встретился с участниками фестиваля «Герой нашего времени»

Губернатор напомнил, что в регионе также создали уникальный проект "Жены Героев"

В Самаре подвели итоги Всероссийского фестиваля социально значимых программ и фильмов. В областной столице глава региона Дмитрий Азаров встретился с участниками мероприятия.

Фестиваль «Герой нашего времени» помогает привлечь внимание телекомпаний к созданию фильмов, программ и репортажей, которые помогут осветить жизнь современников. Его проводят уже 15-й раз. Организаторы дважды избрали Самару для проведения фестиваля.

- Здесь, на Самарской земле, помнят, чтят и уважают истинных героев. Нация, которая забывает своих героев, не имеет будущего. Это доказано историей не раз. Мы здесь помним, чтим и поддерживаем, заботимся о семьях наших защитников и наших Героев, - отметил глава региона.

Гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких подвел итоги трехдневного форума. Также он отметил, что событие в Самаре прошло интересно и с пользой для всего журналистского сообщества.