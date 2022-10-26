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Общество26 октября 2022 18:01

В Самарской области могут открыть рестораны «Ростикс»

Новый владелец выкупит бизнес
Алена ПРОВКИНА
Еще один общепит уходит с российского рынка

Еще один общепит уходит с российского рынка

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вновь могут открыться рестораны «Ростикс». Об этом сообщили в распространенном пресс-релизе 24 октября.

Компания, которой принадлежит сеть ресторанов KFC, планирует уйти с российского рынка. На места полюбившегося общепита могут открыть «Ростикс». Права на мастер-франшизу и систему управления продадут новому владельцу, который проведет ребрендинг и сохранит рабочие места для всей команды.

Бизнес может купить локальный оператор KFC - компания «Смарт Сервис». Оценочная стоимости бизнеса – 1,3 миллиарда рублей.

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