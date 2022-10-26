В Самарской области могут открыть рестораны «Ростикс»

Еще один общепит уходит с российского рынка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вновь могут открыться рестораны «Ростикс». Об этом сообщили в распространенном пресс-релизе 24 октября.

Компания, которой принадлежит сеть ресторанов KFC, планирует уйти с российского рынка. На места полюбившегося общепита могут открыть «Ростикс». Права на мастер-франшизу и систему управления продадут новому владельцу, который проведет ребрендинг и сохранит рабочие места для всей команды.

Бизнес может купить локальный оператор KFC - компания «Смарт Сервис». Оценочная стоимости бизнеса – 1,3 миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал