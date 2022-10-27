В Самаре пенсионерка оформила кредиты более чем на миллион рублей и перевела мошенникам

Поняв позднее, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часто жертвами мошенников становятся пожилые люди. Еще одна пенсионерка из Самары поверила аферистам и перевела 1 миллион 114 тысяч рублей.

— 62-летней жительнице областного центра поступило несколько звонков, неизвестные мужчины представились сотрудником безопасности банка и правоохранительных органов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе разговора собеседники сообщили, что в настоящий момент на имя женщины мошенники пытаются оформить кредит. Им удалось убедить пожилую женщину, что единственный выход обезопасить себя – оформить настоящие кредиты в разных банках и перевести их на «безопасный» счет.

Женщина выполнила все, что сказали звонившие. Она оформила несколько кредитов и перевела всю сумму на указанный счет. Поняв позднее, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию.

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.