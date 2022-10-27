Самарский врач Татьяна Бакаева рассказала о симптомах и факторах риска рака горла

Заболеванию подвержен человек в любом возрасте, но чаще всего рак горла возникает у людей старше 40 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский врач высшей категории Татьяна Бакаева рассказала о таком заболевание, как рак горла. По ее словам, у него маловыраженные симптомы. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

К факторам риска относится злоупотребление алкоголем, сигаретами, табакосодержащими смесями. Стоит быть настороже, и если кто-то из родственников болел онкологическими заболеваниями. Также риск есть у людей, которые работают в производстве и имеют дело с бензином, нефтепродуктами, щелочами, строительной пылью.

Заболеванию подвержен человек в любом возрасте, но чаще всего рак горла возникает у людей старше 40 лет. Среди возможных симптомов рака горла: появление шума в ушах, гнусавости голоса, заложенности носа, кома в горле, ощущения инородного тела в горле.

Симптоматика похожа на простудные заболевания. Делать выводы при появлении определенного симптома и ставить себе диагноз самостоятельно, не стоит. При любых беспокойствам и изменениях в здоровье, рекомендуется обратиться к специалистам.

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