В Самарской области водитель иномарки из ближнего зарубежья предъявил напечатанное на принтере ПТС

Документ сделан репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Тольятти полицейские задержали водителя иномарки с поддельным свидетельством о регистрации транспортного средства.
— Вечером на посту по улице Магистральной автомобиль Opel Zafira остановили для проверки документов, ПТС вызвало подозрения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Свидетельство направили на экспертизу. Она показала, что документ сделан репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу. В подделке признался водитель – 43-летний гражданин ближнего зарубежья.
Как выяснилось, мужчина заказал свидетельство о регистрации транспортного средства в интернете. По данным полицейских, безработный водитель иномарки ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
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