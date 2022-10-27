В Самарской области водитель иномарки из ближнего зарубежья предъявил напечатанное на принтере ПТС

Документ сделан репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские задержали водителя иномарки с поддельным свидетельством о регистрации транспортного средства.

— Вечером на посту по улице Магистральной автомобиль Opel Zafira остановили для проверки документов, ПТС вызвало подозрения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Свидетельство направили на экспертизу. Она показала, что документ сделан репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу. В подделке признался водитель – 43-летний гражданин ближнего зарубежья.

Как выяснилось, мужчина заказал свидетельство о регистрации транспортного средства в интернете. По данным полицейских, безработный водитель иномарки ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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