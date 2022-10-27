Второй набор в межвузовский акселератор проходит в Самарской области

Авторы лучших проектов смогут получить грант на развитие своей инициативы Фото: pixabay.com

В Самарской области проходит второй набор в межвузовский акселератор. Он проходит по инициативе регионального министерства экономического развития и инвестиции. Оператор – центр инноваций StartupSamara, партнер – объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей «Фабрика Единорогов».

– Многие идеи и проекты молодых людей из Самарской области перспективны и имеют все шансы на успех. Для этого мы оказываем им комплексную поддержку в самых разных формах. Это образовательные и акселерационные программы, где ребята получают базовые знания и навыки, – рассказал глава Минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

В акселераторе принимают участие студенты Самарского университета, СамГМУ, ПГУТИ, СГЭУ, ПВГУС, СамГТУ, СамГАУ и Тольяттинской академии управления. Участники программы будут каждую неделю встречаться с бизнес-экспертами, которые помогут ребятам правильно ставить цели и достигать их. Также молодых людей ждут обучающие мероприятия и тренинги. Итогом программы станет презентационная сессия, где студенты представят свои проекты. Авторы лучших работ смогут получить гранты на реализацию инициатив.