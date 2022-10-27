В Самарской области два человека пострадали в столкновении «Приоры» и Lada Vesta

Всех пострадавших с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 26 октября, в 12:05 в Центральном районе Тольятти 53-летний водитель за рулем автомобиля Lada Priora столкнулся с Lada Vesta.

— Мужчина ехал по Обводному шоссе в сторону ул. Васильевской. На регулируемом перекрестке он начал поворачивать налево на разрешающий сигнал светофора и не уступил дорогу автомобилю, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Lada Vesta, за рулем которой находился 48-летний водитель, двигалась в это время в прямом встречном направлении. В результате ДТП пострадали 53-летний водитель Lada Vesta и 57-летняя пассажирка Lada Priora. Всех пострадавших с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение.

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