Молодежная конференция состоялась в самарском предприятии «ОДК-Кузнецов»

Делегатов конференции приветствовал управляющий директор предприятия Алексей Соболев / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В самарском «ОДК-Кузнецов» состоялась молодежная отчетно-выборная конференция. В ней приняли участие более 400 молодых сотрудников и руководители предприятия. На мероприятии подвели итоги работы за 2019-2022 года и наметили планы по дальнейшему развитию совета молодежи.

– Молодежь – движущая сила перемен и преобразований. Совет молодежи вносит инициативы, выявляет кадровый резерв, способствует внедрению ценностей «ОДК-Кузнецов» – инновационное развитие с опорой на традиции, заложенные великими предшественниками, – сказал на открытии конференции управляющий директор предприятия Алексей Соболев.

На мероприятии наградили работников, которые внесли значительный вклад в развитие молодежного движения на «Кузнецове». Благодарственные письма получили и руководители подразделений – те, кто помогает в проведении молодежных мероприятий и в развитии молодежного движения.