В Самарской области водитель автомобиля Lexus врезался в пенсионера на мотоблоке

Всего 26 октября на территории региона произошло семь ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 26 октября, в 17:59 в Большеглушицком районе Самарской области 31-летний водитель автомобиля Lexus LX 600 врезался в 63-летнего мужчину на мотоблоке.

— Автомобилист ехал по ул. Бакинской с. Большая Глушица, напротив дома № 20 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося мотоблока, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого произошло столкновение. Самоходный сельскохозяйственный механизм двигался в попутном направлении. Им управлял 63-летний водитель, который пострадал. Его доставили в медицинское учреждение.

Всего 26 октября на территории региона произошло семь ДТП, в которых пострадали 8 человек. Ни у кого признаков опьянения обнаружено не было. Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили 779 нарушений правил дорожного движения.

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