Еще одного подрядчика для отлова бродячих собак выбрали в Самаре в октябре 2022 года

Приют "Хати" будет выполнять работу по отлову бездомных животных до конца 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выбрали нового подрядчика для отлова бездомных животных. Этой работой займется региональный благотворительный общественный фонд «Приют для бродячих собак «Хати». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На электронный аукцион была подана только одна заявка – от приюта «Хати». Ее признали соответствующей всем требованиям. С организацией заключили контракт на сумму в 17,9 млн рублей. Заказчик – департамент городского хозяйства и экологии Самары.

Подрядчик должен будет отлавливать бродячих собак по заявкам жителей. После поимки животных будут отправлять приют на временное содержание, где их ждет обработка от паразитов и стерилизация. Если собаки не будут проявлять никакой агрессии, то через некоторое время их чипируют и вернут в привычное место обитания. Срок выполнения работ – до 31 декабря 2022 года.

Напомним, в августе 2022 года в Самаре уже выбрали подрядчика для отлова бездомных животных. Власти заключили контракт с ООО «Добрые люди». Вероятно, теперь работой по обращению с бродячими животными займутся две компании.

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