В Самаре создали книгу о 5-летнем развитии региона, которую уже представили губернатору

Книга подготовлена Общественной палатой Самарской области с привлечением экспертов / Фото: Дмитрий Бурлаков

В Самаре появилась книга о пятилетнем развитии региона с 2017 по 2022 год. Ее создала Общественная палата Самарской области. Один из первых экземпляров передали Дмитрию Азарову.

— В ней содержится информация о социально-экономическом развитии, общественно-политической жизни, важных проектах. Данные, содержащиеся в издании «Самарская область: 2017-2022. Время обновления» демонстрируют высокие темпы развития экономики, — сообщает правительство Самарской области.

Книга показывает динамику за последние 5 лет, позволяет ознакомиться с комментариями экспертов и красочными иллюстрациями. Губернатор поблагодарил за подготовку книги и отметил, что издание таких альманахов является доброй традицией. По словам глава региона, впереди еще много работы для дальнейшего развития Самарской области.

— Фиксация достижений важна, но о них сейчас говорить больше не стоит. Надо справляться с огромным количеством задач и планов, работать по разным направлениям. Мы стараемся ускорять темпы и наращивать взятые на себя социальные обязательства, — сказал Дмитрий Азаров.

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.