Календарь предпринимателя: налоги, платежи и отчетность в ноябре 2022 года

Последний месяц осени – один из относительно спокойных в плане отчетов и обязательных платежей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В частности, в ноябре отчитываются предпринимателям с сотрудниками, плательщикам НДС и работающим на специальных налоговых режимах: АУСН и НПД. Не забыть о важных датах нового месяца поможет календарь предпринимателя от Корпорации МСП.

До 1 ноября ИП и организации, привлекающие работников, могут подать в отделение ФСС заявление для установления на 2023 год скидки по страховым взносам на травматизм (обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

До 7 ноября:

· ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на единый налоговый платеж, направляют в налоговую инспекцию уведомление о сумме НДФЛ, которую они перечислили за работников в октябре (по другим налогам и страховым взносам при использовании ЕНП нужно направлять уведомления об исчисленных суммах за пять рабочих дней до срока их уплаты);

· ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную УСН, вносят в личном кабинете налогоплательщика данные о доходах за октябрь.

До 15 ноября ИП и организации, привлекающие работников:

· уплачивают страховые взносы за работников за октябрь (на пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – в налоговую инспекцию, взносы на травматизм – в отделение ФСС), если не используется право на отсрочку;

· сдают отчет о застрахованных лицах (СЗВ-М) в отделение Пенсионного фонда (а если в ноябре был перевод / заявление по ведению трудовой книжки следует сдать также отчет СЗВ-ТД).

До 21 ноября импортеры товаров из государств ЕАЭС уплачивают НДС и акцизы за октябрь и представляют в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с Договором о ЕАЭС.

До 25 ноября:

· самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за октябрь;

· организации и ИП на ОСН / ЕСХН уплачивают 1/3 НДС за III квартал (если не используется освобождение от НДС в связи с маленькой выручкой по пункту 1 статьи 145 НК);

Заполнить шаблон уведомления об использовании права на освобождение от уплаты НДС можно в Конструкторе документов на Цифровой платформе МСП.РФ (он находится в разделе «Налогообложение / Заявления, уведомления»).

· ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную УСН, уплачивают налог за октябрь.

До 28 ноября организации на ОСН уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль организаций (если не используется право на уплату авансовых платежей только за кварталы при средней выручке до 15 млн за квартал), а при уплате налога по фактически полученной прибыли надо в этот же срок сдать декларацию.

До 30 ноября:

· ИП и организации, привлекающие работников, уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в ноябре;

· организации и ИП на УСН из отраслей, которым была предоставлена отсрочка на полгода, уплачивают 1/6 части авансового платежа за I квартал 2022 года, а ИП из таких отраслей также уплачивают 1/6 часть налога по УСН за 2021 год.

Примечание: Календарь не содержит сведения об акцизах, налогах на игорный бизнес и добычу полезных ископаемых, сборах и водном налоге, налоге на прибыль организаций с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам.