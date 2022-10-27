В Самарской области бабушки-волонтеры вяжут теплые вещи для бойцов СВО

Жительницы Челно-Вершинского района создали кружок рукоделия / Фото: Единая Россия

Жители Самарской области продолжают оказывать поддержку землякам, которые участвуют в специальной военной операции. К примеру, бабушки из Челно-Вершинского района создали кружок по вязанию и теперь отправляют бойцам теплые вещи.

Ранее глава Челно-Вершинского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Князькин предложил жителям организовать сбор вещей для военных и жителей Донбасса. Свой вклад решили пенсионерки из села Чувашское Урметьево. По инициативе члена ЕР, бывшего учителя технологии Лии Тухтамановой создали кружок рукоделия. Теперь они вяжут для солдат теплые вещи – носки, балаклавы, шарфы.

Жители района отправляют всю собранную гуманитарную помощь в региональное отделение партии «Единая Россия». После этого посылки вместе с другим грузом передают мобилизованным и военным, которые участвуют в СВО.

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