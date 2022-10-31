Самарцам в прямом эфире расскажут, как можно решить проблемы с отоплением и куда обращаться

Эксперт расскажет все об отопительном сезоне в эфире радио "Комсомольская правда"

В понедельник, 31 октября 2022 года, гостем радио «Комсомольская правда» (98,2 FM) станет директор самарской УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев. Он расскажет в прямом эфире о том, как в Самаре стартовал отопительный сезон. Начало – в 12:03. Слушатели смогут задать интересующие вопросы по телефону 8 (846) 379-39-39.

Вопросы, которые будет освещать Леонид Пугачев:

Отопительный сезон в Самаре начался 27 сентября. Спустя чуть меньше месяца почти все дома получили тепло, но проблемы все равно есть. Что делать, если стояки по-прежнему еле теплые и отопления не хватает на всю квартиру?

Какие факторы оказывают влияние на температуру в квартире в отопительный сезон? О чем уже сейчас стоит задуматься (чтобы, например, запланировать какие-то ремонтные работы или работы по утеплению весной и летом – например, хромает тепловой контур дома и в подъезде сквозит, откуда холод перебирается в квартиры). Как в этом может помочь УК?

Что делать, если батареи в одной комнате теплые, а в другой холодные? Куда и в какой последовательности обращаться (какой может быть следующий шаг, если на предыдущем уровне инстанций помощи не оказали)?

Куда обращаться, если при подаче отопления была коммунальная авария и порыв трубы, но в квитанции сумма без перерасчета?

Можно ли увеличить или уменьшить температуру в батареях по желанию жителей? Может ли это делать УК по своему усмотрению?

Если в доме стоит прибор общедомового учета, считает ли он тепло в объектах, расположенных в доме помимо квартир? Например, детский сад, магазин или поликлиника. Если да, то как не переплачивать за трату сторонних людей?

Какой алгоритм у начисления платежей за общедомовое потребление? Есть ли предельные нормы?

В этом году 1 декабря жителей Самары, как и всей страны, ждет третье за год повышение тарифов ЖКХ. В Минэкономразвития объяснили, что тарифы снова повысят, чтобы обеспечить бесперебойную работу, развитие и обновление инфраструктуры ЖКХ по всей стране, а также для предоставления качественных услуг населению. Кто и как определяет, сколько нужно платить за ЖКХ? Как часто могут происходить ситуации подобные этой? Скажется ли это на оплате отопления? И действительно ли сфере ЖКХ нужно срочное повышение цены, чтобы улучшить инфраструктуру?

Можно ли попросить УК отказаться от бумажных квитанций за отопление, или жители должны сами решать этот вопрос с ресурсоснабжающими компаниями?