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Общество27 октября 2022 11:23

В Самару приедет «Хогвартский экспресс», в котором можно получить письмо и волшебную палочку

Тематический поезд порадует самарцев в последнее воскресенье октября и ноября
Ирина СИНЕГУБОВА
Организаторы обещают всем пассажирам сюрпризы и угощения. Фото: https://poezd-fun.com/

Организаторы обещают всем пассажирам сюрпризы и угощения. Фото: https://poezd-fun.com/

Поезд «Магический экспресс» с тематической развлекательной программой по известным фильмам о волшебнике со шрамом прибудет в Самару 30 октября и 27 ноября 2022 года.

Все желающие могут оплатить путешествие на поезде и погрузиться в тематику. В программе детей и взрослых ждут фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья, игры и прочее. Организаторы обещают всем пассажирам сюрпризы и угощения. Письмо и волшебную палочку подарят каждому пассажиру.

«Магический экспресс» поедет по маршруту Самара — Водинская — Самара. Поезд отправляется в 14:10 с железнодорожного вокзала, всего в пути пассажиры проведут 90 минут. Проект запустили в феврале прошлого года на Сахалине, а теперь он охватывает многие российские города.

Попасть на другую программу «Полярный экспресс» можно будет в Самаре в нескольких числах декабря 2022 и января 2023 года.

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