Минимальный размер оплаты труда хотят увеличить в России с 1 января 2023 года

С нового года МРОТ может превысить 16 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России планируют увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 года. Сейчас этот показатель составляет 15 279 рублей. В дальнейшем он может возрасти на 6,3%, пишет ФАН.

Проект закона предусматривает увеличение МРОТ до 16 242 рублей в месяц, а также повышение этого значения в ускоренном порядке в ближайшие два года. Депутаты Государственной думы РФ поддержали инициативу. Они приняли законопроект в первом чтении.

Насколько известно, увеличение МРОТ будет зависеть от быстроты изменения величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Планируется, что оно превысит темпы роста ПМ на 3 процентных пункта. Кроме того, поправки затронут и порядок расчета МРОТ. Из него исключат такой показатель, как величина медианной зарплаты.

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