Аэропорт Курумоч перейдет на осенне-зимнее расписание 30 октября 2022 года

Самыми востребованными в осенне-зимний период будут рейсы в Москву и Санкт-Петербург / Фото: аэропорт Курумоч

В воскресенье, 30 октября 2022 года, аэропорт Курумоч перейдет на осенне-зимнее расписание. В этот период запланированы рейсы по 37 направлениям, сообщает пресс-служба самарского аэровокзала.

Больше всего полетов авиакомпании будут выполнять в Москву – до 14 рейсов в сутки (в зависимости от дня недели) и в Санкт-Петербург – до 7. Кроме того, в осенне-зимний период будут востребованы маршруты в Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфу, Сургут.

Жители Самарской области также смогут летать зимой в Сочи. В расписании сохранят ежедневные рейсы по этому направлению. Полеты на черноморский курорт будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», Nordwind и Smartavia. Помимо этого, в зимнем расписании останутся рейсы в Махачкалу, Стамбул, Анталью, Дубай, Астрахань и Магас.

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