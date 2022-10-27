В 2022 году в Поволжье Сбер сэкономил 40 тонн бумаги и высадил более 69 тыс. деревьев

Для этого в банке используют электронный документооборот, отказываются от печати чеков в банкоматах, предоставляя их в электронном виде, а большинство финансовых и нефинансовых сервисов можно оформить онлайн. Благодаря этому за 9 месяцев 2022 года потребление бумаги банком в регионах Поволжья снизилось на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило сэкономить более 40 тонн бумаги (16,3 тыс. пачек) и сохранить около 1000 деревьев.

В рамках своей ESG-политики Сбер реализует программы по компенсации углеродного следа и потребления бумаги. Так акция «Сохраним лес вместе» совместно с экологическим движением «ЭКА» проводится по всей стране уже 2 года. Только в Поволжье за это время было высажено более 69 тысяч деревьев. Кроме того, волонтёры Сбербанка принимают активное участие в крупных федеральных и региональных акциях по посадке деревьев, таких как «Сохраним лес» и «Сад памяти».

Банк не только уменьшает потребление бумаги, но и повышает долю её переработки. Только за 9 месяцев 2022 года было сдано почти 143 тонны бумаги и картона, благодаря этому удалось на 142 900 кВт сократить потреблении электроэнергии, а также сохранить более 2,8 тыс. деревьев. Переработка такого количества макулатуры позволила сократить выброс углекислого газа в атмосферу почти на 243 тонны.

Вместе с тем банк предлагает жителям участвовать в своих программах и вести экологичный образ жизни. Так в Самаре совместно с ГК «ЭкоВоз» реализуется проект Экомобиль, благодаря чему удалось собрать около 500 кг макулатуры. К программе подключились уже более 100 детских садов Самарской области. А один из городских пунктов приема находится в Общественном центре Сбера (ул. Вилоновская, 13).

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Ответственное отношение к экологии не просто современный тренд, а реальная необходимость для сохранения природы. Сбер постоянно внедряет новые технологии, которые позволяют снижать потребление электроэнергии, бумаги, сокращают карбоновый след. Мы всегда открыты и с удовольствием делимся своим опытом с нашими партнерами, предоставляем жителям городов возможности вести экологически осознанный образ жизни, разрабатываем и реализуем совместные экологические программы с органами власти разных уровней. Я уверен, что такой подход позволяет менять отношение общества и бизнеса к экологическим проблемам. Такое тесное взаимодействие очень важно, потому что только совместными усилиями государства, бизнес-сообщества и жителей можно переломить экологическую ситуацию».