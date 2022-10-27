Трусова, Кондратюк и Самоделкина выступят на этапе гран-при по фигурному катанию в Самаре

Звезды фигурного катания выступят на льду Дворца спорта им. Высоцкого
Фото: правительство Самарской области
В Самаре с 19 по 20 ноября 2022 года пройдет этап гран-при по фигурному катанию «Волжский пируэт». Местом проведения турнира, который соберет известных российских спортсменов, станет Дворец спорта имени Высоцкого (ул. Молодогвардейская, 222). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Планируется, что в Самаре выступят Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Артур Даниелян, Василиса Кагановская, Валерий Ангелопол, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие. Также в турнире примет участие воспитанник тольяттинской школы Егор Базин. Его партнершей в танцах на льду станет Елизавета Худайбердиева.
Продажа билетов пока не началась. В дальнейшем их можно будет приобрести на официальном сайте Федерации фигурного катания и у билетного оператора Kassir.ru.
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