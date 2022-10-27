Супер-невестку губернии выберут в Самаре 30 октября 2022 года

Конкурсанткам предстоит продемонстрировать свою эрудицию, кулинарные таланты и хорошие манеры Фото: администрация Самары

В Самаре выберут самую лучшую невестку губернии. Участниками семейного конкурса станут представительницы различных национальностей, которые представлены в регионе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Среди конкурсанток будут представительницы русской, башкирской, татарской, армянской, украинской и казахской культур. До очного этапа допустят замужних дам от 20 до 40 лет, чей семейный стаж превышает три года. Им предстоит продемонстрировать знания истории и традиции своего народа, хорошие манеры, а также показать кулинарные способности – приготовить национальное блюдо. Зрителей ждут два дефиле: в национальных костюмах и в вечерних платьях.

Жюри конкурса «Супер-невеста Самарской области», который пройдет 30 октября 2022 года в ДК «Заря», определит 10 самых ярких и интересных конкурсанток: мисс нежность, талант, обаяние, совершенство, изящество, креативность, позитив, привлекательность, вдохновение и грация.

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